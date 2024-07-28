زيادة الشحنات للطلب المحلى.. أسباب ارتفاع واردات الهند من النفط

كتبت -مروة الغول

ارتفعت واردات الهند من النفط الخام في الربع الأول من عام 2024 بنحو 357 ألف برميل يوميا أي بنسبة 7.9% مقارنة بمستويات الربع السابق لتبلغ نحو 4.9 مليون برميل يوميا، وهو نفس المستوى المسجل خلال الربع المماثل من العام الماضي وذلك وفقا للتقرير الربع سنوى حول الأوضاع البترولية العالمية.

وأشار التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك "،يعزى ذلك الارتفاع بشكل رئيسي إلى قيام مصافي التكرير بزيادة الشحنات لتلبية الطلب المحلي والاستفادة من الطلب الخارجي المتزايد على المنتجات المكررة في أسواق التصدير خلال شهر يناير 2024، لترتفع واردات النفط الخام في ذلك الشهر إلى نحو 5.1 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022 في حين تأثرت تلك الوارات سلباً بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر والعقوبات على النفط الخام الروسي وزيادة أعمال الصيانة في مصافي التكرير خلال شهر فبراير 2024.