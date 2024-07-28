رئيس وزراء باكستان يدين استمرار عنف قوات الاحتلال فى مدينة خان يونس بغزة

كتبت: هناء أبو العز

أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بشدة، الأعمال العنيفة المستمرة التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في مدينة خان يونس بقطاع غزة، والتي تسببت في نزوح نحو 150 ألف فلسطيني.

وقال رئيس الوزراء في بيان له، إن حصار مدينة خانيونس أدى إلى توقف إمدادات الغذاء والسلع الأخرى إلى المنطقة.

وقال إن القوات الإسرائيلية تمارس إبادة جماعية بحق الفلسطينيين مما يؤدي إلى كارثة إنسانية يتعين على المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة أن يتحمل مسؤولياته.

وقال إن باكستان، في بيانها أمام محكمة العدل الدولية، رفعت صوتها بفعالية لصالح حق الفلسطينيين في تقرير المصير وضد القمع الإسرائيلي.

وجدد رئيس الوزراء شهباز دعوته إلى تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية والقرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة.

وقال إن باكستان أرسلت نحو 1200 طن من مواد الإغاثة إلى فلسطين عبر طائرات القوات الجوية الباكستانية و1500 طن أخرى عبر ثلاث سفن.

وقال رئيس الوزراء إنه أصدر تعليمات خاصة لتسجيل طلبة الطب الفلسطينيين في الكليات الطبية الباكستانية لمساعدتهم على مواصلة تعليمهم.

ودعا المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها في فلسطين، وأكد أن الحكومة والشعب الباكستاني يقفان إلى جانب إخوانهم وأخواتهم الفلسطينيين.