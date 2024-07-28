رئيس مياه القناة: انطلاق حملات تطهير مأخذ المحطات من المخلفات بالترعة

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، انطلاق حملات أعمال تطهير مأخذ محطات مياه الشرب من المخلفات والحشائش بالترعة في محافظات "السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، وذلك تنفيذ الخطة الدورية للشركة، وذلك لضمان توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن الأعمال التي تتم من تطهير مأخذ محطات مياه الشرب من الترعة في إقليم محافظات القناة، تشمل إزالة كل العوالق والرواسب والقمامة، والحشائش والجزر الطينية من الترعة، والمتواجدة بجوار الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة، والتي تؤثر على سحب المياه، وعلى المواتير الخاصة بالمأخذ، وأن الهدف من ذلك هو الحفاظ على كفاءة عمل المأخذ والمحطات، وإنتاج كوب مياه نظيف طبقا للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه يتابع بصفة مستمرة عملية سحب العينات العشوائية من مياه الشرب من مختلف المناطق دار العبادة والمدارس والمقاهي والمنازل، وذلك لعمل التحليل المطلوبة لها الكيميائية والميكروبيولوجية، للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين في إقليم القناة.



وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أننا نقوم بتنظيم قوافل المائية فى اطار تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة والتى من أهمها تحقيق رضا العميل، وتنمية الوعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على مياه الشرب والتعامل الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتأكيد على الجهد المبذول لتوفير مياه شرب نقية والتخلص الآمن من الصرف الصحي وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية من خلال بناء شراكة مع منظمات المجتمع المدني و إبراز مجهودات الدولة في تطوير صناعة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم تشكيل لجنة فنية لدراسة أسباب ضعف المياه بمنطقة حوش عمر 5، والبدء فى اعمال توصيل خطوط مياه الشرب اقطار 2.5 ، 3 بوصة بأطوال 1650 متر طولى والقضاء على مشكلة ضعف المياه بالمنطقة، لافتا على المتابعة الميدانية المستمرة لشبكات وخطوط مياة الشرب على مستوى محافظات القناة وحل جميع المشكلات اولا بأول وخصوصا فى ظل زيادة الاستهلاك في فصل الصيف.

