رئيس مدينة الأقصر يتابع حملات التجميل ورصف الشوارع ورفع كفاءتها

الأقصر - أحمد مرعى

قاد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، جولة تفقدية بشوارع حى شرق ووسط المدينة لمتابعة بعض الأعمال، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بضرورة التصدي لكافة أنواع المخالفات، بما يحقق رضاء المواطن وحرصا على التواجد الميداني المستمر لمتابعة حملات رفع الاشغالات وإزالة المخالفات.

وتم خلال الجولات التشديد على أصحاب الورش بشارع البغولة، برفع وإزالة جميع التند العشوائية، كما وجه برفع كفاءة وتركيب بلدورات اول الشارع المذكور، فضلا عن مراجعة أغطية بيارات الصرف الصحى واستبدال التالف منها، وذلك بالتنسيق مع المهندس أبو النجا عرابي مدير عام إدارة الأقصر للمياه والصرف الصحي، وذلك في إطار منع الظواهر العشوائية بالمدينة والنهوض بالمستوى الحضاري والجمالي بها.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس مدينة الأقصر، مشروعات الخطة الأستثمارية في قطاع الرصف للوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة، حيث تابع أعمال الإستعدادات النهائية لوضع الطبقة الأسفلتية بالشوارع والطرق المحيطة بحى وسط.

ومن جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، أن القيادة السياسية تبذل جهود حثيثة للارتقاء بكافة أعمال البنية التحتية لا سيما الطرق سواء الداخلية منها أو الرئيسية بهدف التيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.