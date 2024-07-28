رئيس جامعة المنوفية يناقش آليات اعتماد المستشفيات الجامعية كمراكز تدريب

المنوفية - محمود شاكر

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماعا لمناقشة آليات اعتماد المستشفيات الجامعية كمراكز تدريب للمجلس العربي للاختصاصات الصحية "البورد العربي"، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب والدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور احمد صبري نائب المدير التنفيذي.

وأشار الدكتور أحمد القاصد، إلى أهمية البورد العربى في منح الشهادات المهنية في التخصصات الصحية ودورة في إخراج طبيب متخصص على قدر عال من الكفاءة على مستوى العالم العربي، مؤكدا أن كلية الطب والمستشفيات الجامعية تضم مجموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريس يشاركون في تقدم الطب وتخصصاته محليا ودوليا في المجالات الخدمية والبحثية والتدريبية.

وأضاف القاصد، أن الجامعة تسعى دائما إلى الارتقاء والنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمرضي والخدمات التعليمية والتدريبة من خلال توفير برامج التعليم الطبي وفقاً لأعلى معايير الجودة، بهدف إثراء القوى العاملة في الرعاية الصحية في الجامعة والمحافظة بأطباء ذوي مهارات وكفاءات عالية مؤهلين لتقديم رعاية صحية آمنة، كما تسعى الجامعة للحصول على الاعتماد المؤسسي لمنشآتها الصحية، لضمان تقديم تدريب وتعليم طبي بأفضل المعايير المحلية والعالمية.