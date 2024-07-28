رئيس برلمان الجزائر يبحث مع وزيرتى التجارة والصناعة بتونس تعزيز العمل المشترك

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بحث رئيس المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان)، إبراهيم بوغالي، مع وزيرتي التجارة والصناعة التونسيتين، بتونس العاصمة، آفاق تعزيز العمل المشترك في جميع المجالات، لاسيما الاقتصادية منها، بغية إحداث التطور المنشود في البلدين انعكاسا للإرادة السياسية لقادة البلدين.



وبحسب بيان المجلس الشعبي الجزائري، أشادت وزيرة التجارة التونسية، كلثوم بن رجب، في بداية اللقاء مع بوغالي بالعلاقات الأخوية المتجذرة التي تجمع البلدين والشعبين، منوهة بمستوى التنسيق بين القيادتين التي تعززت وعرفت منحنيات تصاعدية.



وأشارت إلى نسبة النمو المتبادل بين الجزائر وتونس زادت بنسبة 15% سنة 2023 نتيجة تذليل الصعوبات الفنية والإجرائية، في إطار ما أسفرت عنه مخرجات اللجنة الاقتصادية المشتركة التونسية-الجزائرية.



وأضافت أن لقاء قمة القادة بين الجزائر وتونس وليبيا، الذي جرى بتونس، أعطى دفعا قويا للعلاقات وطور من اتفاقية الشراكة للتبادل الحر الذي يتطلب المزيد من التنسيق والتشاور، خاصة من أجل تطوير وتنمية المناطق الحدودية.



ومن جهته، أشار رئيس المجلس الشعبي الجزائري إلى البعد الأفريقي للبلدين وحتمية الدخول إلى السوق الأفريقية التي هي الامتداد الطبيعي للبلدين الطامحين إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادية.



كما أكد بوغالي، خلال لقائه مع وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، فاطمة ثابت حرم شيبوب، على حرص الجزائر على تكثيف التعاون مع تونس خصوصاً في ميادين استكشاف وإنتاج المحروقات، والنقل والربط الكهربائي، وحرص الجانب الجزائري على تشجيع الشراكات بين مؤسسات البلدين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية ومنها الطاقة والمناجم من أجل تنفيذ مشاريع مشتركة، تساهم في تطوير اقتصاد البلدين وتعزز من سيادتهما الاقتصادية وقدراتهما في التحكم الأمثل فيما يزخران به من موارد.



كما عبر عن رغبة الجزائر في الاستفادة من التجربة التونسية في بعض المجالات على غرار الطاقات المتجددة، مؤكدا أن حجم التعاون الحالي لا يرقى لإمكانيات البلدين ولا إلى عمق العلاقات الاستراتيجية بينهما.



وتطرق الجانبان إلى مشاريع الربط الكهربائي وتنمية المناطق الحدودية التي من شأنها أن توفر فرص عمل معتبرة وتساهم في تطوير هذه المناطق وتعزيز الأمن بها وجعلها مناطق نموذجية.