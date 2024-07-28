حصول فريق جامعة سيناء على الأوسكار الذهبي وتكريم مخرجه من عمدة هوداك في رومانيا

بورسعيد - محمد عزام

حصلت الفرقة الشعبية للدراما الحركية والفنون الشعبية، المشاركة مهرجان الفلكلور الدولى بدولة رومانيا، بعد ترشيح وزارة الشباب والرياضة لتمثيل جمهورية مصر العربية، على شهادة تكريم للأداء الجماعي المتميز.

وحصل وليد سلام، رئيس البعثة علي دبلومة المهرجان من الدرجه الأولى، وحصل مخرج الفريق عمرو عجمي علي دبلومة في إحياء التراث والفنون التقليدية ودرع المهرجان من الدرجة الأولى، من جاكوب فالنتين مارين، عمدة مجتمع هوداك Iacob Valentine Marin, mayor of the Hodac communit.

كان منتخب جامعة سيناء للدراما الحركية والتراث المصرى صاحب المركز الثالث بمسابقة إبداع 12 للجامعات، وصل للمشاركة فى مهرجان الفلكلور الدولى بدولة رومانيا، بعد ترشيح وزارة الشباب والرياضة لتمثيل جمهورية مصر العربية.

وشارك بالمهرجان في دورته الحادية عشر، 11 دولة خلال الفترة من الفترة "16 - 25" يوليو الجاري، في أماكن متنوعة بدولة رومانيا منها" بهوداك، ريجن، كلوج، نابوكا بوخارست".

وقدم فريق جامعة سيناء مجموعة من العروض والتي تُعبر عن التراث المصرى، وتظهر ملامح وجمال الثقافة المصرية ومنها التراث السيناوي مثل " الدبكة السيناوية، الدحيه، المهباش"، بالإضافة إلى تقديم عدد من اللوحات التي تُعبر عن الثقافات المصرية الأخرى مثل "النوبى، والصعيدى، والسمسمية"

وتم استقبال الوفد من مصر من قبل قيادة جامعة تارغو موريس للطب والصيدلة والعلوم والتكنولوجيا Targu Mures University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology، وتم مناقشة الشراكات مع الجامعات في مصر، بالإضافة إلى فرصة تطوير علاقات تعاونية مستقبلية، وتم تسليم لوحة جامعة سيناء، إلى عميد الجامعة الدكتور ليونارد أزامفيري.

كما زار الطلاب، الحرم الجامعي وكلية طب الأسنان وكلية الصيدلة والحديقة النباتية تقديرا للقاعدة المادية الحديثة، وتم في نهايه تكريم الفريق من عمدة المدينه وتقديم الدروع والشهادات، بعد أن حقق الفريق المصري تميز وسط جميع الدول وتأثر الجمهور الروماني بشباب مصر وما قدموه من فن مصري بشكل رائع، في جميع الورش واللقاءات التي تمت علي مدار أيام المهرجان.



البعثة في المطار



التكريم من رومانيا



الجولة في مدينة هوداك



الحصول على الأوسكار الذهبي



تكريم المخرج عمرو عجمي



تكريم مخرج الفريق



عمرو عجمي في رومانيا