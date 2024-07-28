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جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن تشكيل غرفة عمليات مشتركة بمجدل شمس فى الجولان

الأحد، 28 يوليو 2024 10:40 ص
جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن تشكيل غرفة عمليات مشتركة بمجدل شمس فى الجولان مجدل شمس
كتب محمد عبد العظيم

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة لقوات الأمن والشرطة والطوارئ والإنقاذ بمجدل شمس في الجولان، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ولقى 12 شخصًا من بلدة مجدل شمس في الجولان المحتلة مصرعهم، بينما أُصيب العشرات وفق وسائل إعلام إسرائيلية، بسبب سقوط صاروخ تم إطلاقه على ملعب كرة قدم، وتتراوح أعمارهم بين 10 و20 عامًا، وتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي المسؤولية عن الحادث.

وتعتبر مجدل شمس، واحدة من القرى التي بقيت في أراضي الجولان المحتلة بخلاف 163 قرية قام الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهلها بعد احتلالها عام 1967، ومنذ قرار ضمها إلى الأراضي الإسرائيلية في عام 1981، بدأت إسرائيل في بناء المستوطنات اليهودية.

 







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