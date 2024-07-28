تعرف على مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرية أم دومة فى سوهاج × 18 معلومة

سوهاج محمود مقبول

المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أستهدفت نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج ومن أهم المجالس القرية والتى شملتها الميادرة هى قرية أم دومة دائرة المركز.

المبادرة غيرت شكل الواقع بالقرية من خلال إنشاء 3 مجمعات حكومية خدمية ونقطة إسعاف وتطوير شامل للوحدة الصحية ووحدة طب الأسرة ومركز تنمية الأسرة والطفل وإنشاء وإحلال وتوسعة عدد من المدارس بإجمالى 5 مدارس بمختلف المراحل التعليمية وتطوير الوحدة البيطرية وتدبيش وتبطين الترع وإنشاءمكتب بريد ووحدة مطافى وتطوير نقطة الشرطة وتجديد لوحة الكهرباء.

مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حولت القرية إلى مدينة صغيرة بها كل الخدمات اللوجستية التى يحتاج إليها المواطن و"اليوم السابع" يقدم أهم المشروعات التى تم تنفيذها بالقرية ونسب التنفيذ.

1 – إنشاء مجمع خدمات حكومية حيث بلغت نسبة التنفيذ 100% لخدمة أهالى القرية.

2 – إنشاء محمع خدمات زراعية نموذج رقم 4 وبلغت نسبة التنفيذ 100% لخدمة المزارعين بالقرية.

3 – تطوير مركز شباب أم دومة" مبنى إدارى – سور " بنسبة تنفيذ بلغت 100% لخدمة الشباب من مختلف الفئات العمرية.

4 – إنشاء نقطة إسعاف أم دومة لخدمة الأهالى فى الحالات المرضية وبلغت نسبة التنفيذ 100%.

5 – تطوير شامل للوحدة الصحية بأم دومه لخدمة كافة الأسر الموجودة بالقرية وبلغت نسبة التنفيذ 100%.

6- إنشاء وحدة طب الأسرة لخدمة الفتيات المقبلات على الزوج والسيدات المتزوجات.

7 – إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة لخدمة الأطفال والأسر .

8 – جناح توسعة بمجمع أم دومة الإبتدائية المشتركة بخدمة التلاميذ بالمرحلة الإبتدائية ومنع التكدس وبلغت نسبة التنفيذ 100%.

9 – مدرسة مجمع أم دومه الإيتدائى صيانه جديدة لخلق بيئة تعلمية متميزة للتلاميذ وبلغت نسبة التنفيذ 100%

10 – مدرسة أم دومة الإعدادية بنين صيانه جديدة وبلغت نسبة التنفيذ 100% لخلق بيئة تعليمية متميزه.

11- مدرسة أم دومة الثانوية المشتركة صيانه جديدة وبلغت نسبة التنفيذ 100%.

12- تطوير ورفع كفاءة الوحدة البيطرية بالقرية لخدمة المزارعين وتقديم المشورة البيطرية بنسبة تنفيذ 100%.

13- تدبيش وتبطين ترعة قنديل بطول 1211متر وبلغت نسبة التنفيذ 100% لخدمة المزراعين وتوفير مياه الرى طوال العام.

14 تطوير لوحة توزيع كهرباء أم دومة بنسبة تنفيذ بلغت 100% للحد من إنقطاع الكهرباء وتقديم أفضل خدمة للجمهور.

15- تطوير مكتب بريد أم دومه المطور لخدمات كبار السن وأصحاب المعاشات من الأهالى وبلغت نسبة التنفيذ 100%.

16 – تطوير وحدة مطافى أم دومة الحالة العامة جيدة وبلغت نسبة التنفيذ 100% وذلك للسيطرة على الحرائق.

17 تطوير نقطة شرطة أم دومة والحالة العامة جيدة وبلغت نشبة التنفيذ 100% من أجل المساعدة على الإستقرار الأمنى.

18 – مشروع توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بالقرية وبلغت نسبة التنفيذ 100% .

يذكر أن تلك المشروعات سوف تساهم بقوة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفيرها بالشكل اللائق، وتغيير واقع الريف بقرى سوهاج، حيث أنها تلتزم بأعلى معايير الجودة، والبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروعات طبقا لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.