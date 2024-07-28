تعرف على تعاون شركة "العلمين لمنتجات السيليكون" وابدأ.. إنفوجراف

كتبت : أماني سمير

تم عقد اتفاق مساهمين بين شركة " ابدأ " لتنمية المشروعات، ووزارة البترول والثروة المعدنية وإليكم 5 معلومات عن تأسيس شركة «العلمين لمنتجات السيليكون» بالتعاون مع شركة "ابدأ" وهي كالآتي..



أولا: جاء التعاون المشترك بين شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، ووزارة البترول والثروة المعدنية مُمثلة في الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للثروات التعدينية.

ثانيا : جاء التأسيس لشركة «العلمين لمنتجات السيليكون»، بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام مُمثلة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة المصرية للسبائك الحديدية.

ثالثا : وجود شراكة مع القطاع الخاص المصري مُمثلاً في شركة «إنارة كابيتال ليمتد»، وشركة «وسط الصحراء» للتعدين.

رابعا : تهدف هذه الشراكة إلى إقامة مشروع مجمع إنتاج السيليكون ومشتقاته بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بمدينة "العلمين الجديدة".



خامسا : تصل التكلفة الاستثمارية التقديرية للمجمع بكافة مراحله حوالي 700 مليون دولار.

وجدير بالذكر، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " قد انطلقت بتكليف من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة.

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال «الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة» في 29 أكتوبر 2022 عن إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» كمبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.