اليوم السابع
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تعرف على السيارات الملاكى المرخصة خلال يونيو 2024

الأحد، 28 يوليو 2024 01:00 ص
تعرف على السيارات الملاكى المرخصة خلال يونيو 2024 سيارات
كتبت : أماني سمير

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كشف أحدث تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن شهر يونيه 2024 أن ماركة "  هيونداى " قد حصدت المركز الأول في السيارات الملاكي الاعلي ترخيصا بواقع  1448سيارة .

وجاء في المركز الثاني ماركة " نيسان " 1101 سيارة وفي المركز الثالث ماركة " كيا " 956 وفى المركز الرابع ماركة " شيرى " 863 سيارة ، وفى المركز الخامس ماركة "  إم جى " بواقع 813سيارة .

يذكر أن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري قد أوضحت في تقريرها أن اعداد السيارات " الملاكى - الزيرو " والتي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بلغت  11851سيارة ملاكى .

جاء من بينها 308سيارة موديل 2021 و702سيارة موديل 2022 و1564سيارات موديل 2023 و8563موديل 2024 و714سيارة موديل 2025 .

 







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