تعرف على السيارات الملاكى المرخصة خلال يونيو 2024

كتبت : أماني سمير

كشف أحدث تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن شهر يونيه 2024 أن ماركة " هيونداى " قد حصدت المركز الأول في السيارات الملاكي الاعلي ترخيصا بواقع 1448سيارة .

وجاء في المركز الثاني ماركة " نيسان " 1101 سيارة وفي المركز الثالث ماركة " كيا " 956 وفى المركز الرابع ماركة " شيرى " 863 سيارة ، وفى المركز الخامس ماركة " إم جى " بواقع 813سيارة .

يذكر أن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري قد أوضحت في تقريرها أن اعداد السيارات " الملاكى - الزيرو " والتي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بلغت 11851سيارة ملاكى .

جاء من بينها 308سيارة موديل 2021 و702سيارة موديل 2022 و1564سيارات موديل 2023 و8563موديل 2024 و714سيارة موديل 2025 .