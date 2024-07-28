اليوم السابع
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تعرف على أسعار الخضروات اليوم الأحد فى أسواق الجملة

الأحد، 28 يوليو 2024 05:38 م
تعرف على أسعار الخضروات اليوم الأحد فى أسواق الجملة الخضروات - أرشيفية
‏‎كتبت أسماء نصار

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‫شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد  28 يوليو فى أسواق الجملة استقرارا ملحوظًا لكن هذه الأسعار تختلف عند تجار التجزئة من منطقة إلى أخرى بعد إضافة أسعار النقل اليها.
وكانت الأسعار كالتالى:

الطماطم 5.5 - 11 جنيهًا
البطاطس 13 – 20 جنيهًا
البصل 2.5 - 9 جنيهات
الكوسة 7 – 17 جنيهًا
الجزر 5 – 9 جنيهات
الفاصوليا 20 – 28 جنيهًا
الباذنجان بأنواعه 4 – 9 جنيهات
الفلفل بأنواعه 4 – 12 جنيهًا
الفلفل الألوان 15 – 25 جنيهًا
الملوخية 4 – 5 جنيهات
الخيار الصوب 6 – 10 جنيهات
الخيار البلدي 5 – 7 جنيهات
البامية 23 – 33 جنيهات
القلقاس 20 – 24 جنيهًا
البطاطا 4 – 9 جنيهات
الثوم 40 -60 جنيهًا
اللفت 3 – 5 جنيهات
البنجر 3 – 5 جنيهات

 







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