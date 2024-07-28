تحرير 45 محضر نقص أوزان وإنتاج خبزا بمواصفات سيئة بمركز المحلة

الغربية - مصطفى عادل

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استمرار الحملات التفتيشية المكبرة والتي تبدأ عملها يوميا من الخامسة فجرا، لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدى مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين، مؤكدا بذل كافة الجهود لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن.

جاء ذلك خلال متابعة نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة على المخابز البلدية، والتي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق، بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً ، على قرى سامول ودمنتو وكفر البسطويسى وطنباره ودمرو وعطاف بمركز المحلة و الرجبى وأبو شاهين والمشحمة والتي جاءت استجابة فورية لمطالب المواطنين وتمكنت الحملة من تحرير45 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة.

فقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتحرير محضر نقص وزن 29 جرام بمخبز بقرية كفر البسطويسى ومخبز أخر بقرية كفر البسطويسى عدم وجود لوحة، وفي قرية سامول مركز المحلة تم تحرير محضر عدم وجود لوحه ، وتحرير مخضر بمخبز بقرية دمنتو عدم مطابقة الخبز للمواصفات كما تم تحرير محضر لمخبز بقرية طنبارة مركز المحلة عدم وجود لوحة، ومخبز بقرية دمرو مركز المحلة عدم وجود لوحة ،و نقص وزن 11 جرام امخبز بقرية عطاف مركز المحلة، وانتقلت الحمله بعد ذلك لتحرير محضر نقص وزن 19 جرام لمخبز بمنطقة ابوشاهين و مخبز اخر بنفس المنطقة نقص وزن 14 جرام ، كما تم تحرير محضر لمخبز بمنطقة الرجبى عدم مطابقة للمواصفات.

وتمكنت مديرية الصحة من تحرير 12 محضر نقص اشتراطات صحية و11 محضر عدم حمل شهادة صحية، كما تمكنت هيئة سلامة الغذاء من تحرير عدد 12 محضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء.

وأِشار اللواء اشرف الجندي، إلى أن رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسى، مؤكدا استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها.