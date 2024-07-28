تحرير 11 محضرا لمخابز بلدية مخالفة بسمسطا فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الوحدات المحلية بالمدن والمجالس القروية، بمواصلة جهودها الميدانية بكافة الشوارع الرئيسية والفروع ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.

وتابع نشأت معبد رئيس مركز ومدينة سمسطا نتائج الحملة التفتيشية التي تم تنفيذها بالتنسيق مع إدارة تموين سمسطا ( مكتب تموين مازورا)، واستهدفت المخابز البلدية بقرى مازورا، التضامن، الأماني، عزبة التلايه، عزبة نصير، المحمودية، عزبة محمد بيه عزبة محمود سليمان، والشيخ عابد.

وأسفرت عن تحرير 11 محضر "نقص وزن، خبز غير مطابق للمواصفات، عدم إعطاء بون للمواطنين، عدم نظافة أدوات العجين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى سياق منفصل، تتم مواصلة أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بشوارع المدينة، والتي يتم تنفيذها بالفترتين الصباحية والمسائية، وقد تضمنت الأعمال رفع المخلفات والأتربة وتفريغ حاويات القمامة بمداخل المدينة، وعدد من شوارعها الرئيسية والفرعية والمناطق السكنية والتجارية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية والمستشفيات ودور العبادة، هذا مع استمرار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء لغلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات طبقاً للمواعيد المحددة.



