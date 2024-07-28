اليوم السابع
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تأجيل عقد اجتماع المجلس الوزارى المصغر ونتنياهو استبق الجلسة بإجراء مشاورات

الأحد، 28 يوليو 2024 11:51 ص
تأجيل عقد اجتماع المجلس الوزارى المصغر ونتنياهو استبق الجلسة بإجراء مشاورات نتنياهو
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، عن تأجيل عقد اجتماع المجلس الوزاري المصغر إلى السادسة مساء اليوم.. ونتنياهو استبق الجلسة بإجراء مشاورات أمنية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ولقي 12 شخصًا من بلدة مجدل شمس في الجولان المحتلة مصرعهم، بينما أُصيب العشرات وفق وسائل إعلام إسرائيلية، بسبب سقوط صاروخ تم إطلاقه على ملعب كرة قدم، وتتراوح أعمارهم بين 10 و20 عامًا، وتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي المسؤولية عن الحادث.

وتعتبر مجدل شمس، واحدة من القرى التي بقيت في أراضي الجولان المحتلة بخلاف 163 قرية قام الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهلها بعد احتلالها عام 1967، ومنذ قرار ضمها إلى الأراضي الإسرائيلية في عام 1981، بدأت إسرائيل في بناء المستوطنات اليهودية.

 







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