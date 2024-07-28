بذكرى الحرب.. كوريا الشمالية تتعهد بتدمير أعدائها

وكالات

تعهدت كوريا الشمالية بـ"تدمير أعدائها تماماً" في حالة الحرب، عندما يعطي الزعيم كيم كونج أون الأمر بذلك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وأدلى كبار المسؤولين العسكريين بهذه التعليقات "من منطلق الكراهية المتزايدة" تجاه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في اجتماع حضره كيم للاحتفال بالذكرى السنوية الحادية والسبعين للحرب الكورية.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة إنها لا تتوقع أن يتغير هذا بغض النظر عمن يتم انتخابه في البيت الأبيض.

ويتهم المسؤولون العسكريون في كوريا الشمالية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "بالتصميم على إثارة حرب نووية" لكنهم تعهدوا بتعزيز الكفاءة القتالية لشن "هجوم ساحق على العدو في أي وقت ودون تأخير وتدميره تماما بمجرد أن يعطي القائد الأعلى... كيم كونج أون الأمر".

ووقعت كوريا الشمالية والصين والولايات المتحدة اتفاقية هدنة في 27 يوليو 1953 لإنهاء الحرب التي استمرت ثلاث سنوات. ووقع جنرالات أمريكيون الاتفاقية ممثلين لقوات الأمم المتحدة التي ساندت كوريا الجنوبية.

وتسمي كوريا الشمالية يوم 27 يوليو "يوم النصر" على الرغم من أن الهدنة رسمت حدودا تقسم شبه الجزيرة الكورية بالتساوي تقريبا في المساحة واستعادة التوازن بعد أن تساوت الكفتان تقريبا خلال الحرب.