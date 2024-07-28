بدر عبد العاطي يجتمع بقيادات وأعضاء الوزارة المعنيين بالموضوعات الأفريقية

كتب أحمد جمعة

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأحد 28 يوليو الجارى، بقيادات وأعضاء الوزارة المعنيين بالموضوعات الأفريقية، وذلك في إطار حرص السيد وزير الخارجية على التواصل المباشر مع كافة قطاعات الوزارة والاستماع إلى تقييمهم حيال أولويات السياسة الخارجية المصرية في المرحلة المقبلة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة أكد خلال اللقاء على الأهمية التى يوليها لتطوير العلاقات مع الدول الإفريقية، لاسيما وأن أمن مصر القومى مرتبط بشكل مباشر بالقارة الإفريقية. وتطرق وزير الخارجية في هذا السياق إلى الجولة الإفريقية التي قام بها في أولى زياراته الخارجية والتي ضمت كل من جيبوتى والصومال، والتي تم خلالها تدشين خط طيران لربط البلدين مع مصر وهو ما يعكس الحرص على تعزيز أواصر التعاون والروابط مع شعوب الدول الإفريقية الشقيقة. كما تناول سيادته نتائج الزيارة التى قام بها إلى أكرا واللقاءات التي أجراها مع نظرائه الأفارقة على هامش الاجتماع التنسيقى السادس للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القمة.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن الوزير عبد العاطى حرص خلال اللقاء على التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص ودعمه وتحفيزه من خلال العمل على توفير الضمانات الكافية له ليصبح شريكاً للدولة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمصر في القارة وللتوسع في الأسواق الإفريقية, خاصة مع الإمكانيات المصرية والفرص المتوفرة في الأسواق الإفريقية المختلفة. كما أكد على أهمية تعزيز الدور الهام الذي تلعبه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وكذا مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام, خاصة في مجالات التدريب والمنح المقدمة للدارسين الأفارقة، فضلاً عن النظر في التنسيق مع الجهات المختلفة لاستيعاب المزيد من الطلبة الأفارقة في الجامعات المصرية.



وذكر المتحدث الرسمي، بأن الوزير عبد العاطى أشار خلال لقاءه بقيادات وأعضاء الوازرة المعنيين بالموضوعات الإفريقية إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية بالدولة لتعزيز العلاقات مع المنظمات والتجمعات الإفريقية المختلفة. كما استمع من القيادات وأعضاء الوزارة المشاركين في الاجتماع للتقييمات السياسية والمقترحات التي تسهم في تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية وتحديد الأولويات، بما يحقق المنفعة المشتركة للقارة الإفريقية ويعزز من الدور المصري في القارة .

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن اللقاء الذى عقده وزير الخارجية بمقر الوزارة يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها د. عبد العاطى مع القطاعات الجغرافية والموضوعية المختلفة بوزارة الخارجية، في إطار تبادل التقييمات حيال أولويات سياسة مصر الخارجية من منظور شامل بما يحقق مصالح مصر الاستراتيجية ويعزز من علاقتها مع كافة الدول.