اليوم طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة الدور الثانى يبدأون الامتحانات

كتب سيد الخلفاوى

يبدأ اليوم، الأحد، طلاب الدور الثانى، للشهادة الإعدادية بالقاهرة للعام الدراسي 2024/2023، ويؤدى الطلاب فى مادتى (اللغة العربية - التربية الدينية)، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.



وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثانى (32130) منهم ( 18225) طالب بنين، (13905) طالبة بنات، موزعين على (138) لجنة بالإدارات التعليمية الـ35.

وشكلت غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية الـ35 متواصلة على مدار اللحظة، حيث وجهت المديرية مديرى عموم الإدارت التعليمية بمتابعة الإمتحانات على مستوى جميع اللجان كلاً فى نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الإمتحانية، والتأكيد علي رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل والالتزام بكافة الضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.

