اليوم السابع: الكنترول يحدد قائمة أوائل نتيجة الثانوية 2024 خلال أيام

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الكنترول يحدد قائمة أوائل نتيجة الثانوية 2024 خلال أيام

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