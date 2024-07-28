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والاحتلال يخلى أحياء كاملة..

المنظمات الأهلية الفلسطينية: لا يوجد مكان آمن فى غزة

الأحد، 28 يوليو 2024 11:38 ص
المنظمات الأهلية الفلسطينية: لا يوجد مكان آمن فى غزة قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لقناة القاهرة الإخبارية، أنه لا يوجد مكان آمن فى غزة والاحتلال يخلي أحياء كاملة بالقطاع. 

وأضاف: السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة في غزة وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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