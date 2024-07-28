المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأطفال يدفعون ثمنا باهظا جراء العدوان الإسرائيلى على غزة

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أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، أن الأطفال يدفعون ثمنا باهظا، جراء العدوان الإسرائيلي وتداعياته الكارثية على حياة الإنسان في قطاع غزة .

وشدد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية - في تصريح لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الأحد، على أن الاحتلال الإسرائيلي ضرب بعرض الحائط كل المعاهدات والمواثيق والقيم الإنسانية، مؤكدا أن هناك المزيد من حلقات المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات، مطالبا بإرسال الطواقم الطبية والأدوية اللازمة لقطاع غزة، للتعامل مع الجروح والحروق والأوبئة المنتشرة في القطاع .

وقال: إن النزوح القسري تحت القصف هو جريمة حرب بمعنى الكلمة تمارس ضد المدنيين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن أحياءً بأكملها يتم إخلاؤها تحت إطلاق النار والقذائف، مؤكدا عدم وجود مكان آمن في قطاع غزة .

ولفت مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى أن منطقة المواصي التي يدعى الاحتلال أنها آمنة، جرى استهدافها عشرات المرات، ما أسفر عن وقوع مئات الشهداء من الأطفال، كما تم تدمير مراكز الإيواء التي تحمل علم الأمم المتحدة، وكذا المستشفيات، مؤكدا أن السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة في غزة وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بشكل كامل.