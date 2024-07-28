المنزل الكبير للشباب والصغار.. مكتبة مصر بقنا نقلة ثقافية لخدمة أبنائها.. صور

قنا صابر سعيد

صرح تثقيفي كبير لأبناء قنا كان يحلم به شريحة كبيرة من الشباب والأطفال وأصبح حقيقة، فالمبنى على طراز حديث بأجهزة ومعدات تناسب ذلك الحلم مع أدوات تساعد على نجاحه من كوادر بشرية وأجنحة حديثة داخل المكتبة مع تفعيل الأنشطة بعد أعمال الافتتاح، لتصبح مكتبة مصر العامة بمثابة البيت الكبير الذي يحتضن الكبار والصغار.

المكتبة مقامة على مساحة 4400 م2 بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 60 مليون جنيه، ويقع المبنى الرئيسي للمكتبة على مساحة 800 متر مربع من إجمالي المساحة المخصصة لإنشاء المكتبة.

يتكون مبنى المكتبة يتكون من أربعة طوابق تشمل، الدور الأرضي، وتبلغ مساحته 867 مترًا مربعًا، مكون من قاعة اجتماعات، قسم الإعارة والاشتراكات، كافتيريا مكتبة أطفال تستوعب 25 ألف كتاب ووعاء معلوماتي، ومنطقة أنشطة للأطفال، أما عن الطابق الأول، يضم مكتبة للكبار، تبلغ مساحتها 817.50 مترا مربعًا، قاعة اطلاع للكبار تستوعب عدد 25 ألف كتاب، قاعة أنشطة متعددة للأطفال والشباب مكاتب إدارية، أماكن استقبال الجمهور، والطابق الثاني ويشمل مكتبة الشباب، وتبلغ مساحتها 817.50 متراً مربعًا مكونة من قاعة اطلاع شباب، بقدرة استيعابية 10.000 كتاب ووعاء معلوماتي، وقاعة مؤتمرات وندوات تستوعب 118 مستفيداً، وأماكن لاستقبال الجمهور.

ويضم الطابق الثالث قاعات متعددة الاستخدام مكونة من، قاعة تدريب حاسبات آلية تستوعب 30 جهازاً للحاسب الآلي، قاعة تدريب لغات تستوعب عدد 40 مستفيداً، قاعة متعددة الأغراض تستخدم في تقديم أنشطة وإقامة معارض فنية، إلى جانب المكاتب الإدارية لإدارة المكتبة والطابق الأخير يتكون من حديقة سطحية، غرفة مدير المكتبة، غرفة أرشيف، مكتب الحسابات الخاص بالمكتبة، وأعمال السكرتارية، ومناطق خدمات، وقاعة اجتماعات خاصة بإدارة المكتبة.



ومن الأنشطة التي تشهدها المكتبة في الوقت الحالي نشاط القراءة والاطلاع داخل قاعة الاطلاع، فعاليات العب ذهنية وحركية للأطفال، كورس للدفاع عن النفس ونشاط للعبة البولينج للأطفال ونشاط تحفيظ القرآن الكريم وكورس للخياطة وكورسات للبرمجة ورش رسم ونحت للأطفال، بالإضافة لمكتبة مصر العامة المتنقلة التي تذهب للنجوع والقرى، وتعليم الجرافيك وسينما الأطفال ومسابقات للشطرنج واكتشاف المواهب.



مكتبة مصر العامة بقنا نقلة ثقافية (4)



مكتبة مصر العامة بقنا نقلة ثقافية (1)



مكتبة مصر العامة بقنا نقلة ثقافية (2)



مكتبة مصر العامة بقنا نقلة ثقافية (3)



