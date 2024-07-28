القبض على 6 أشخاص بتهمة التخطيط لقطع التيار الكهربائي في فنزويلا لمدة أسبوع

فاطمة شوقى

اعتقلت السلطات الفنزويلية 6 أشخاص كانوا يعتزمون "قطع الكهرباء" في سبع مناطق في غرب فنزويلا، عشية الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، وتم القبض عليهم عندما كانوا يدخلون إحدى محطات النظام الكهربائي، حسبما أفاد حاكم ولاية تاتشيرا، فريدي برنال.

ومن بين الأشخاص الستة، أربعة فنزويليين واثنان كولومبيان - من الجماعات شبه العسكرية - وفقًا للمسؤول، الذي أوضح من خلال شبكة X أن هؤلاء "الإرهابيين" كانوا يعتزمون تفكيك محطة فرعية كهربائية في تاتشيرا لتوليد "تأثير متسلسل" في منشآت أخرى وبهذه الطريقة، "ترك مدينة بأكملها بدون كهرباء" لمدة أسبوع على الأقل، وكذلك مناطق آخرى ميريدا وتروجيلو وباريناس وأبور وزوليا ويراكوي.

وقال الحاكم، "لقد وجهنا ضربة دقيقة للإرهاب، لقد أرادوا الإضرار بسلام الفنزويليين"، ودعا المواطنين إلى "التوجه بهدوء مطلق" إلى المراكز الانتخابية اليوم الأحد 28 يوليو.

منذ يوم الأربعاء الماضي، 24 يوليو، تم نشر أكثر من 388 ألف فرد من القوات المسلحة الوطنية البوليفارية (FANB) ومختلف قوات أمن الدولة في 335 بلدية في فنزويلا لحماية أمن العملية الانتخابية.

من ناحية أخرى، منذ يوم الجمعة 26 يوليو ، تم الحفاظ على "إغلاق حركة الأشخاص على الحدود، وكذلك مرور المركبات" عند المداخل التي تربط فنزويلا بالدولتين المجاورتين كولومبيا والبرازيل، و"إجراء صارم"، "تطبق الرقابة" في الجمارك والمنافذ الجوية والبحرية.

