الطيران الحربى الإسرائيلى يشن غارات متتالية فى جنوب لبنان

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شن الطيران الحربي الإسرائيلي عددا من الغارات المتتالية على أطراف بلدتي العباسية وطيردبا وطورا في قضاء صور جنوب البلاد، مستهدفا منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات .

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الأحد، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على منزل في بلدة برج الشمالي، ما أدى إلى وقوع إصابات وسقوط جرحى من السكان وإلى أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة بالمكان المستهدف.

وأوضحت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن أيضا غارة على بلدة طيرحرفا، ما أدى إلى أضرار جسيمة بالممتلكات والمزروعات، مضيفة أن مسيرة معادية قصفت بصاروخين منزلا عند أطراف بلدة طاريا واقتصرت الأضرار على الماديات .

وأشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار بصاروخين على بلدة كفركلا، كما حلق فوق منطقة جزين وعلى علو منخفض.