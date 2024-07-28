الدفاعات الروسية تدمر 7 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتى بيلجورود وكورسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل روسيا.



وذكرت الوزارة ـ في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية ـ أن الدفاعات الجوية الروسية، دمرت أمس، خمس طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلجورود وطائرتين مسيرتين في أجواء مقاطعة كورسك.



وبدأت العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير 2022، ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.