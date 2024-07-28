الحكومة اللبنانية: استهداف المدنيين انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنسانية

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أدانت الحكومة اللبنانية كافة أعمال العنف والاعتداءات ضد جميع المدنيين، داعية إلى الوقف الفورى للأعمال العدائية على كل الجبهات.



ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية، عن بيان الحكومة اللبنانية، تأكيده أن استهداف المدنيين يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولى ويتعارض مع مبادئ الإنسانية.



يذكر أن حزب الله اللبنانى كان قد نفى، فى بيان، نفيا قطعيا ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية بضلوعه فى الهجوم على بلدة مجدل شمس فى الجولان المحتل والذى أسفر عن مقتل 11 اسرائيليا وإصابة 24 بينهم 6 بحالة خطرة جراء سقوط صاروخ على ملعب كرة قدم بالبلدة.



من جهته، قال الجيش الإسرائيلى أن تحليلات الأنظمة المعلوماتية تؤكد أن الصاروخ أطلق على مجدل شمس من شمال قرية شبعا جنوب لبنان وأن حزب الله يقف وراء إطلاق الصاروخ على القرية الواقعة فى الجولان.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى دانيال هاغارى أن الجيش يجهز ردا على عملية مجدل شمس فى الجولان، وأضاف " ما وقع حادث خطير، ومعظم ضحايا القصف من الأطفال، والتحقيق الأولى للعملية كشف أن ما أطلق تجاه القرية كان صاروخا واحدا، وتم تفعيل صفارات الإنذار، وإن الصاروخ أُطلِق من شمال قرية شبعا بجنوب لبنان، وإن وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان يجرون مشاورات مع جهازى الشاباك والموساد والقيادة العامة".



وأضاف هاغارى "إن حزب الله يكذب وينكر علاقته بهذه العملية، لكن استخباراتنا تقول أن الحزب مسؤول عن قتل أطفال أبرياء بشكل واضح، وحتى الآن لا توجد أى تغييرات فى التعليمات للجبهة الداخلية".



وكان وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس قد قال، اليوم السبت، أن إسرائيل تقترب من لحظة حرب شاملة فى الشمال ضد حزب الله الذى تجاوز الخط الأحمر، وسيكون الرد الإسرائيلى بناء على ذلك".



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قطع زيارته إلى واشنطن لمتابعة الأوضاع على الحدود الشمالية، وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو سيجرى مشاورات عبر الهاتف بمشاركة وزراء وقادة الجيش والأجهزة الأمنية.