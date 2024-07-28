التصريح بدفن جثة طفل سقط بإحدى الترع أثناء اللهو بالعسيرات سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى، بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، لقى مصرعه غرقا، عقب سقوطه بإحدى الترع بدائرة مركز العسيرات، وتم نقل الجثة للمستشفى، والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد، بغرق طفل عقب سقوطه بإحدى الترع بدائرة مركز العسيرات، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات، بغرق الطفل زين خ خ خ 3 سنة ومقيم بذات الناحية، حيث تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي العسيرات المركزي.

وبسؤال عم المتوفي المدعو جبريل خ خ ع 49 سنة عامل ومقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء لهو الطفل المذكور علي حافة الترعة المشار إليها أمام منزلهم "انزلقت قدمه" وسقط بها مما أدي إلي وفاته غرقاً، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.



