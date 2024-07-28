التحالف الوطنى يطلق حملات طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية على الأسر بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أطلق اليوم التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، حملة طرق الأبواب لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة، ويأتى ذلك خلال مبادرة "إيد واحدة" التى أطلقها التحالف الوطني لدعم الفئات الأكثر احتياجا بالبحيرة .

وتضمنت فعاليات المبادرة التى قام بها مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية التى تعمل تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى وجبات ساخنة على الأسر الأولى بالرعاية.

ولم تقتصر فاعليات المبادرة على توزيع المواد الغذائية بل تضمنت تقديم ندوة للتوعية الصحية والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية ، بالإضافة الى برنامج لتنمية المشروعات الصغيرة تحت مظلة التحالف الوطني .



حملات طرق الأبواب لتوزيع المواد الغذائية (1)



حملات طرق الأبواب لتوزيع المواد الغذائية (2)



حملات طرق الأبواب لتوزيع المواد الغذائية (3)



حملات طرق الأبواب لتوزيع المواد الغذائية (4)



حملات طرق الأبواب لتوزيع المواد الغذائية (5)



حملات طرق الأبواب لتوزيع المواد الغذائية (6)



حملات طرق الأبواب لتوزيع المواد الغذائية (7)