الاحتلال الإسرائيلى يعلن رفع الجاهزية للمرحلة التالية من القتال فى الشمال

أحمد علوى

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الأحد، أن الجيش رفع جاهزيته إلى "المرحلة التالية من القتال" في شمال إسرائيل، في أعقاب هجوم صاروخي أودى بحياة 12 طفلاً في المنطقة، السبت، فيما أفادت تقارير صحفية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعقد اجتماعاً مع مجلس الوزراء الأمني المصغر لمناقشة الرد على الهجوم.

ونقل المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن هاليفي قوله خلال تفقده موقع الهجوم على ملعب لكرة القدم في بلدة مجدل شمس بمرتفعات الجولان: "نرفع بشكل كبير جاهزيتنا للمرحلة المقبلة في القتال في الشمال، وبالتزامن مع ذلك نخوض القتال في غزة.. نعرف أن شن الغارات بعيد جداً عن إسرائيل.. سنواجه مزيداً من التحديات وسنرفع الجاهزية.. عندما يتطلب ذلك سنتحرك بقوة".

وأضاف: "نعرف بالضبط من أين أطلقت هذه القذيفة الصاروخية.. فحصنا بقايا القذيفة الصاروخية على جدران ملعب كرة القدم، نستطيع القول إنها قذيفة صاروخية من نوع (فلق) تحمل رأساً حربياً وزنه 53 كيلوجراما.. هذه قذيفة صاروخية لـ (حزب الله).. من يطلق هذه القذيفة نحو منطقة مأهولة ينوي قتل المدنيين والأطفال".