اليوم السابع
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الأحد، 28 يوليو 2024 10:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس على الحدود بين لبنان وإسرائيل

الأحد، 28 يوليو 2024 09:14 ص
الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس على الحدود بين لبنان وإسرائيل هجوم صاروخي على ملعب كرة القدم
أ ش أ

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حثت منسقة الأمم المتحدة الخاصة إلى لبنان "جينين هينيس بلاسخارت" وقائد قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان الجنرال "أرولدو لاثارو" على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.

وقال المسؤولان - في البيان المشترك الذي أوردته قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الأحد ـ :" إننا نستنكر مقتل المدنيين من أطفال صغار ومراهقين في مجدل شمس"، كما طالبا بضرورة حماية المدنيين في جميع الأوقات.

وشدد المسؤولان بالأمم المتحدة على وضع حد للتبادل المكثف والمستمر لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق ارتفاع عدد القتلى جراء الهجوم الصاروخي على ملعب لكرة القدم في مجدل شمس بمرتفعات الجولان إلى 12 شخصا.







الأمم المتحدة

لبنان

اسرائيل

مجدل شمس

الجولان




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