الأمم المتحدة: أوامر الاحتلال الإسرائيلى بالإخلاء المتكررة تشرد عشرات الآلاف

كتبت: هند المغربي

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن القصف الإسرائيلي متواصل في معظم أرجاء قطاع غزة، مما يؤدي إلى وقوع ضحايا من المدنيين ومزيد من النزوح.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة يقدر أن أكثر من 190 ألف فلسطيني شُردوا هذا الأسبوع من خان يونس ودير البلح منذ صدور أمر الإخلاء الاثنين الماضي ولا يزال مئات آخرون عالقين في شرق خان يونس مع تواصل القتال.

ومن جانبه شدد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة على ضرورة أن تحترم جميع أطراف الصراع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني مضيفا أن الناس يجب أن يتمكنوا من الحصول على المساعدة الإنسانية سواء غادروا أماكنهم أو بقوا فيها.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن أوامر الإخلاء الأخيرة والأعمال العدائية المكثفة من الاحتلال أثرت على عمليات الإغاثة وقوضت جهود توفير المساعدات الضرورية للمدنيين في خان يونس لافتا الي ان ذلك تسبب في تعطيل برامج التغذية في مركزي إيواء، تدعم أكثر من 2800 طفل وامرأة حامل. وتأثرت 10 منشآت للمياه والصرف الصحي، بما فيها خزانات مياه ومحطات تحلية وأخرى لضخ مياه الصرف الصحي.

وأضاف المتحدث الأممي كما اضطر ستة من شركاء الأمم المتحدة في مجال التعليم في خان يونس إلى تعليق أنشطتهم بما أثر على نحو 20 ألف طفل كانوا يستفيدون من أنشطة صحة نفسية وترفيهية، وحوالي 1500 طفل في 10 أماكن تعليمية مؤقتة.

وذكر المكتب الأممي أن استمرار انعدام الأمن وتخصيص نقطة وصول واحدة فقط لدخول وخروج العاملين في المجال الإنساني، وهي معبر كرم أبو سالم، قوض جهود نشر فرق الطوارئ الطبية في غزة التي تشتد الحاجة إليها لتخفيف العبء على الطواقم الطبية المنهكة في القطاع.

وذكر المتحدث الأممي فرحان حق إن كل مستشفيات قطاع غزة، وعددها 36، لا تعمل بشكل كامل، إذ تعمل 16 مستشفى جزئيا والبعض الآخر لا يقدم سوى الحد الأدنى من الرعاية الصحية.



