الأحوال غير مستقرة.. رفع الرايات الصفراء على جميع شواطئ الإسكندرية .. فيديو

الإسكندرية جاكلين منير

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من الإسكندرية، حيث شهدت الشواطئ، توافد الأفواج المصيفية والمصطافين، فيما أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الصفراء التحذيرية على كافة شواطئ الإسكندرية .

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة، وسط توقعات أيضا بأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من أقصى جنوب البلاد على أبو سمبل وحلايب وشلاتين.

ومتوقع اليوم شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع وجود نشاط رياح بأغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى الجنوب .

ومتوقع أيضا اليوم اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح من 35: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر.



السباحة بحذر اليوم 6



توافد الافراج المصيفية 7