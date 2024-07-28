افتتاح المعرض المحلى للمسابقة الوطنية لشباب المبتكرين فى محافظة المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

افتتح الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، وحمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم، المعرض المحلي للمسابقة الوطنية لشباب المبتكرين من طلاب التعليم قبل الجامعى بمدرسة صفي الدين أبو شناف الثانوية بنين في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم وصندوق رعاية المبتكرين التابع لوزارة التعليم العالى لاكتشاف وتأهيل المبتكرين والنوابغ.

وتفقد الدكتور ابو زيد الاعمال المشاركة بالمعرض، معربا عن إعجابه وتقديره بالمستوى العلمى للطلاب المشاركين، ناقلاً تحيات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، واهتمامه البالغ ودعمه الدائم لرعاية المتميزين في مجالى العلوم والتكنولوجيا، وتبنى أصحاب المواهب والنابغين من الطلاب فى شتى المجالات.

شارك في المعرض 95 مشروعًا تم اختيار 25 فريقًا لتمثيل المحافظة على مستوى الجمهورية ، ومنح كل فريق مؤهل مبلغ 10,000 جنيه مقدمة من صندوق رعاية المبتكرين ، لمساعدة طلاب الفرق المؤهلة فى تنفيذ مشروعاتهم التى تنوعت على النحو التالى : الطاقة، البيئة، الروبوتات، الأنظمة البرمجية، والذكاء الاصطناعي. وقام بتقييم المشروعات 87 دكتورًا من اساتذة كليات جامعة المنيا .

