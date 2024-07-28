اخبار الاقتصاد اليوم.. صندوق النقد يجتمع غدا لمراجعة برنامج مصر

كتبت أسماء أمين

نشر اليوم السابع العديد من الاخبار الاقتصادية اليوم الأحد 28-7-2024، وكان ابرزها صندوق النقد يجتمع غدا لمراجعة برنامج مصر وإتاحة 820 مليون دولار.

صندوق النقد يجتمع غدا لمراجعة برنامج مصر وإتاحة 820 مليون دولار

يعقد غداً الاثنين، المجلس التنفيذى لـ صندوق النقد الدولى ، اجتماعاً بشأن المراجعة الثالثة لاتفاق صندوق النقد مع السلطات المصرية والذى يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة.

وقال صندوق النقد الدولى، قبل أيام، أن الجهود التى تبذلها مصر فى مجال الإصلاحات الاقتصادية ساهمت فى تحسن مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبى والمزيد من التمكين للقطاع الخاص.

وزير البترول يوقع اتفاقيتين مع شركات عالمية لضخ استثمارات جديدة

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية لقاءات مشتركة مع رئيسى شركتى شل العالمية في مصر وكايرون انرجى، استمراراً لسلسة المباحثات التي يعقدها الوزير مع شركات البترول العالمية العاملة في مصر لمتابعة خطط ضخ استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعى.

والتقى الوزير مع المهندسة داليا الجابرى رئيسة مجلس إدارة شركة شل مصر حيث جرى استعراض المشروعات المختلفة التي تنفذها شركة شل العالمية في مصر، وخططها الحالية والمستقبلية والتنسيق لمواجهة التحديات، حيث تمتلك شل محفظة استثمارية متنوعة في مصر عملت من خلالها على زيادة حجم انشطتها بوتيرة متسارعة العاميين الماضيين بوصفها شريك رئيسي لقطاع البترول في تنمية موارد البترول والغاز من خلال اعمال الاستكشاف والحفر والإنتاج بالإضافة الى مجمع الغاز الطبيعى المسال بمنطقة إدكو، وتنفذ برنامجاً لتنمية المرحلة العاشرة لإنتاج الغاز بمنطقة غرب الدلتا العميق بالإضافة الى الإعداد لتنمية المرحلة الحادية عشر بالمنطقة نفسها والانتهاء من حفر ثلاث ابار استكشافية جديدة بالبحر المتوسط، وكذلك المبادرات الرائدة للمساهمة في تنمية المجتمع لدعم التعليم والحفاظ على البيئة وريادة الأعمال.

شعبة الأجهزة المنزلية: ارتفاع أسعار الوقود لن يؤثر على أسعار الأجهزة

أكد وافي ابو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن الارتفاعات الاخيرة للوقود لن تؤثر على أسعار الأجهزة الكهربائية وسيتم امتصاصها من قبل التجار واصحاب المصانع.

وقال أبو سمرة، إن سوق الأجهزة الكهربائية بشكل عام يشهد استقرارا على مستوى الأسعار، حيث تراجعت الأسعار إلى نحو 30%، بعد توافر المعروض بعد التعويم الذي حدث في شهر مارس، والإفراج عن مستلزمات الإنتاج، استطاعت الدولة تدبير العملة الصعبة، وتسارعت وتيرة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، كل هذا أدى إلى تخفيض الأسعار.





كامل الوزير يتابع إجراءات التيسير على المستثمرين ويطمئن على حصولهم على الرخص

واصل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل امس لقاءاته مع المستثمرين والمصنعين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك للتأكد من حصول المصنعين والمستثمرين على التراخيص الصناعية وفق اجراءات دقيقة وميسرة لتحفيز الاستثمارات الصناعية وضمان استدامتها وكذلك للتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول مناسبة لهم وذلك ضمن سلسلة اجتماعات دورية أسبوعية مع المستثمرين وفى إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتسهيل وتحسين الإجراءات الخاصة بالمستثمر الصناعى عند إصدار التراخيص الصناعية وتسريعها،بالاضافة لحل مشاكل المصانع المتعثرة لجعل بيئة القطاع الصناعي أكثر جاذبية للاستثمار.

أسعار الذهب فى مصر اليوم تسجل 3275 جنيها للجرام من عيار 21

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية بحوالي 10 جنيهات، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3275 جنيها للجرام على الرغم من الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب في مصر.

نستعرض أسعار الذهب الآن فى السوق، وسجل جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 3743 جنيها والذهب عيار 18 يسجل 2807 جنيهات والذهب عيار 21 يسجل 3275 جنيها، والجنيه الذهب 26200 جنيه.