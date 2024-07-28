إيقاف أعمال بناء مخالف وإزالة تعديات على الأراضى الزراعية بمركز بنى سويف

بنى سويف ـ هانى فتحى

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة هاني الجويلي، جهودها اليومية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى قطاع النظافة، حيث تم رفع القمامة والمخلفات من شوارع صلاح سالم وكورنيش النيل وشارع عبد السلام عارف وطريق السادات وميدان الزراعيين والحي الغربي والمدخل البحري وطريق بني هارون، الطريق الدائري ومدخل البساتين ومدخل الكوم الأحمر وعزبة أحمد وهبة ورياض باشا وطريق بني سويف ـ ببا الزراعي.

وحسب بيان لمجلس مدينة بنى سويف، تم إيقاف أعمال بناء مخالفة بأرض الطيارين وشارع ترعة البوصة وتم التحفظ على بعض معدات البناء، كما تم إزالة حالتي تعد علي الارض الزراعية زمام قريتي بني هارون تزمنت، وتم ردم أساسات بناء على مساحة من أرض الزراعية بقرية الحماوي ببلفيا وإزالة حالة أخرى على حرم الصرف بقرية باروط، فيما تم صيانة كشافات الإنارة على الطريق الزراعي بني سويف ـ ببا.