إعلام إسرائيلي: توقعات بإقرار الكابينيت رد قوي على حزب الله يقود لأيام قتال

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن هناك توقعات بأن يقر الكابينيت ردا قويا على حزب الله يقود إلى أيام من القتال تتجاوز قواعد الاشتباك، ولا يتوقع أن يكون هناك رد يقود إلى حرب شاملة والمجتمع الدولي يضغط لمنع التصعيد.

ولقي 12 شخصًا من بلدة مجدل شمس في الجولان المحتلة مصرعهم، بينما أُصيب العشرات وفق وسائل إعلام إسرائيلية، بسبب سقوط صاروخ تم إطلاقه على ملعب كرة قدم، وتتراوح أعمارهم بين 10 و20 عامًا، وتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي المسؤولية عن الحادث.



وتعتبر مجدل شمس، واحدة من القرى التي بقيت في أراضي الجولان المحتلة بخلاف 163 قرية قام الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهلها بعد احتلالها عام 1967، ومنذ قرار ضمها إلى الأراضي الإسرائيلية في عام 1981، بدأت إسرائيل في بناء المستوطنات اليهودية.