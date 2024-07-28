إصدار أول دليل أثري مصور لمحافظة سوهاج لنشر الوعى وتنشيط حركة السياحة

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إصدار الجامعة الدليل الاثري المصور لمحافظة سوهاج، والذي يلقي الضوء على الآثار الفرعونية والإسلامية الموجودة بمحافظة سوهاج، مؤكداً أن آثار مصر وتاريخها ستظل مثار إعجاب ودهشة في كل العصور وحتى نهاية العالم، لما تمثله من عبقرية وإبداع وابتكار لم يجد التاريخ بمثله لأي حضارة أخرى.

وأوضح النعماني، أن الهدف من إصدار الجامعة لهذا الكتاب القيم هو التعريف والتوعية بثروات مصر من المواقع الأثرية والتراثية والسياحية من الحقب التاريخية المختلفة بجميع بمحافظة سوهاج، فمن خلال صفحات الكتاب يمكن للقارئ ان يتعرف على مقتطفات ولمحات من كافة الآثار الموجودة بالمحافظة، وذلك في إطار المساهمة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة والهادفة لنشر الوعي الأثري الثقافي والمعرفي، بما يساهم في تنمية الشعور بالإنتماء وتعزيز الهوية القومية والوطنية لطلاب الجامعة وكافة منسوبيها وايضاً المجتمع الخارجي، وتعريفهم بمكانة مصر التاريخية بين حضارات العالم، الى جانب تنشيط حركة السياحة بمحافظة سوهاج خاصة أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق نمو سريع في صناعة السياحة في مصر.

وأضاف كلاً الدكتور محمد فرج صبرة مدرس بكلية الآثار والدكتور رأفت أحمد رشوان بكلية الآداب، أن فكرة إعداد الكتاب جاءت ليكون مرجع يتفرد بالأماكن والمعلومات الأثرية القيمة الموجودة، ويتكون الكتاب من عدة فصول، كل منها مُكرس لعرض المواقع الأثرية والسياحية بالمحافظة والتعريف بها، مقدمين الشكر والتقدير للدكتور حسان النعماني على دعمه اللامحدود والمساهمه في خروج هذا الإصدار القيم بالشكل المشرف واللائق بآثارنا المصرية وحضارتنا.

