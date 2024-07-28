أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 574 ألفا و690 جنديا

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أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 574 ألفا و690 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1180 جنديا ما بين قتيل وجريح".



وأشارت الهيئة إلى أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية "8 آلاف و344 دبابة و16 ألفا و95 من المركبات المدرعة و15 ألفا و936 من النظم المدفعية و1127 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و906 من أنظمة الدفاع الجوي و2405 من صواريخ كروز و363 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2671 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و21 ألفا و572 من المركبات وخزانات الوقود و12 ألفا و766 طائرة بدون طيار".