أهالى قرى حياة كريمة بالشرقية: المبادرة حولت حياتنا للأفضل وحققت أحلامنا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم أهالى مركز الحسينية بالشرقية الشكر للقيادة السياسية، التى أطلقت مبادرة حياة كريمة، والتى حولت حياتهم من معاناة وفرت لهم كل متطلبات الحياة من طرق ومياه شرب وتوفير كل المصالح المطلوبة للرقى بحياتهم.

وقال حمادة دهشان من قرية الملكيين البحرية مركز الحسينية، إن مبادرة حياة كريمة رفعت مستوى القرى والعزب والنجوع وأصبحت مشروعات الصرف الصحى منفعة فى القرى التى كانت تحلم بذلك وعم مشروع الصرف الصحى كل القرى والعزب والنجوع وزاد عن ذلك مشروع الغاز الطبيعى ليفوق كل توقعاتنا كأهالى قرى كانت محرومة من كل شيء.

وأضاف محمد زهران من اهالى جزيرة سعود مركز الحسينية، أن قريتنا أصبحت تضاهى المدن الكبرى بعد دخول الغاز الطبيعى بها وتنفيذ مشروع الصرف الصحى كما تم رصف الشوارع والطرق المؤدية من القرية للقرى الأخرى والمؤدية إلى المحافظات المجاورة ناهيك عن توفير مياه الشرب وبناء وحدات صحية تضاهي المستشفيات المركزية.

وقال المهندس نبيل جودة نائب مركز ومدينة الحسينية، إنه تم تنفيذ 139 مشروعًا في مجال الصرف الصحي ما بين إنشاء وتوسعات وإحلال وتجديد ومحطات رفع ومحطات طرد وخطوط انحدار ومحطات معالجة بتكلفة تقديرية تصل لـ 718 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي لخدمة أهالي قرى وعزب مركز الحسينية.

وأضاف كما تم إنجاز مشروعات في قطاع مياه الشرب بتكلفة تقديرية بلغت 900 مليون جنيه كما تم تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 36 ترعة بزمام هندسة ري الحسينية، ضمن مبادرة "حياة كريمة" بتكلفة 480 مليون جنيه، بإجمالي أطوال 113 كم بهدف تقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة.

وأضاف نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية أنه تم تنفيذ 10 مشروعات "مجمع للخدمات الحكومية" بقري قصاصين الشرق- جزيرة سعود- الظواهرية- القصبى شرق- بحر البقر 2- قهبونة- القصبى شرق- سماكين الغرب- الأخيوة- صان الحجر البحرية ويشمل كل مجمع مركز تكنولوجي- سجل مدني- وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين وحدة محلية.