اليوم السابع
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الأحد، 28 يوليو 2024 05:55 م
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أهالى ضحايا "مجدل شمس" لحكومة الاحتلال: "أنتم قتلة.. أوقفوا الحرب"

الأحد، 28 يوليو 2024 05:00 م
أهالى ضحايا "مجدل شمس" لحكومة الاحتلال: "أنتم قتلة.. أوقفوا الحرب" هجوم مجدل شمس
كتب عبد الوهاب الجندى

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وصل وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء بالكنيست، إلى منطقة مجدل شمس التي تم قصفها السبت، في الجولان المحتل، لتشييع جثامين الضحايا.

وكان على رأس الوزراء وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، برفقة حراسهم ولكن أهالى الضحايا قاموا بطردهم وصرخوا في وجوههم: أنتم قتلة.. ارحلوا من هنا.. أوقفوا الحرب".

وصرخ السكان المتواجدون في المكان على الوزراء الذين "تخلوا عنهم" منذ 9 أشهر - وطالبوهم بالرحيل وصاح أحدهم: "لا ينبغي عليهم أن يأتوا إلى هنا، لقد جاؤوا ليرقصوا على دماء أطفالنا".

ووقع قصف صاروخ على منطقة مجدل شمس في الجولان المحتل، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 37 أخرين، وسط نفي من قبل حزب الله اللبناني، واتهامات ضد إسرائيل بتنفيذ الحادث من أجل إشعال الصراع.







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هجوم مجدل شمس

الجولان

اسرائيل

حزب الله

الدرز




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