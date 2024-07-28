أخبار 24 ساعة.. وزارة النقل تكشف حقيقة وجود كسر فى كوبرى سمنود

كتب سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

بعد منتصف الليل.. القمر فى طور التربيع الأخير يزين السماء فى مشهد بديع

وزارة النقل تكشف حقيقة وجود كسر فى كوبرى سمنود

وزير التموين: زيادة سعة تخزين زيت الطعام بمحطة الإسكندرية إلى 145 ألف طن

تطوير المحاور المرورية المؤدية للمتحف المصرى الكبير.. تفاصيل

مركز المناخ: انكسار الموجة الحارة بسبب تدهور مؤقت للمرتفع الجوى