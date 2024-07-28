أخبار مصر.. وزارة التعليم العالى تعلن قائمة سوداء بأسماء الكيانات الوهمية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان وزارة التعليم العالى إعداد قائمة سوداء بأسماء الكيانات الوهمية التي تدعي كذبًا أنها مُعتمدة وتزعم منح شهادات مُعتمدة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
وزير الإنتاج الحربى يعين قيادات جديدة فى عدد من شركات الوزارة
صرح محمد عيد بكر المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربى، أن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي قام باتخاذ العديد من القرارات الهامة عقب تجديد الثقة و التي كان من ضمنها، ضخ دماء جديدة في مختلف القطاعات والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي و الاستفادة من الخبرات المميزة ممن يمتلكون مقومات الإدارة الاحترافية وتطبيق نظم الحوكمة في كافة الشركات و الوحدات التابعة، والتوظيف الأمثل لأحدث إمكانيات التكنولوجيا التصنيعية الحديثة، ومن ثم سيتم عقد لقاءات دورية مفتوحة مع رؤساء مجالس الإدارات والقطاعات بالجهات التابعة لمتابعة آخر المستجدات والتأكد من سير العملية الإنتاجية وفق الخطط الموضوعة و العمل على تذليل أي عقبات قد تطرأ على العملية الإنتاجية، مشيراً إلي أنه سيتم إجراء تقييم مستمر للأداء الوظيفي لجميع رؤساء مجالس الإدارات و القطاعات ؛ لتقييم القدرات، وربط معدل الأداء بمعدل الإنتاجية للمضي قدما نحو تحقيق الأهداف المنشودة من التطور و خطة الدولة 2030.
تنسيق الجامعات.. وزارة التعليم العالى تعلن قائمة سوداء بأسماء الكيانات الوهمية
أكدت وزارة التعليم العالي، على أنه في إطار الاستعداد لبدء تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2024/2025، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد قائمة سوداء بأسماء الكيانات الوهمية التي تدعي كذبًا أنها مُعتمدة وتزعم منح شهادات مُعتمدة وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، وإعلانها للطلاب وأولياء الأمور.
الصحة: استكمال مسار برنامج القضاء على فيروس C طبقا لتوصيات الصحة العالمية
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان استكمال مسار برنامج القضاء على فيروس التهاب الكبد C طبقاً لتوصيات المنظمة وإعداد التقارير المرحلية عن أثر البرنامج ومؤشراته حتى عام 2025، مضيفا: معدل الإصابة بلغ 9 حالات لكل 10 آلاف حالة جديدة سنويا، ومستويات مماثلة للوفيات الناجمة عن الاصابة بالالتهاب الكبدى الفيروسى.
غدا.. 104 دول تشارك بالمؤتمر العالمى لدار الإفتاء برعاية الرئيس السيسى
أنهت دار الإفتاء المصرية استعداداتها لعقد مؤتمرها العالمي التاسع للإفتاء الذي تنظمه الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم سنويًّا، والذي سيعقد هذا العام في الفترة من 29 إلى 30 يوليو الجاري في القاهرة، برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور كبار المفتين والوزراء والعلماء من أكثر من مائة دولة حول العالم، حيث بدأت الوفود الرسمية المشاركة في الوصول إلى مطار القاهرة الدولي من يوم السبت الماضى.
مكتب التنسيق يعلن تسجيل 18 ألفا و500 طالب باختبارات القدرات للثانوية العامة
أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الأحد، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات، بلغ 18500 طالب وطالبة للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025.
الرئيس الإيرانى الجديد يتسلم الحكم عقب تنصيبه رسميا من المرشد الأعلى.. فيديو
صادق المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئي في مراسم اقيمت اليوم الأحد، فى العاصمة طهران، على تولى مسعود بزشكيان رئاسة للجمهورية الاسلامية الايرانية بحسب وكالة إيرنا الإيرانية.
الأرصاد تبشر المواطنين: تحسن فى الأحوال الجوية والحرارة 35 درجة بالقاهرة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحسن نسبى فى الأجواء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
أسعار الذهب فى مصر اليوم تسجل 3275 جنيها للجرام من عيار 21
ارتفع سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية بحوالي 10 جنيهات، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3275 جنيها للجرام على الرغم من الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب في مصر.
نستعرض أسعار الذهب الآن فى السوق، وسجل جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 3743 جنيها والذهب عيار 18 يسجل 2807 جنيهات والذهب عيار 21 يسجل 3275 جنيها، والجنيه الذهب 26200 جنيه.