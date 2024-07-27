وكيل تعليم الغربية يناقش مع مديرى الإدارات الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى

الغربية مصطفى عادل

عقد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا ع مديري مراحل التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية العشر.

وأكد "حسن" خلال الاجتماع، على الاستعداد الكامل لإجراء امتحانات الدور الثاني، لطلبة الصفين الأول والثاني الثانوي العام والذى من المقرر أن يبدأ غدا الأحد وتنتهي يوم الأحد 4 أغسطس المقبل.

وأكد وكيل الوزارة ،أثناء الإجتماع على مراعاة مصلحة الطالب والانتهاء من التصحيح اليومى لكل مادة والدقة والانضباط أثناء سير الإمتحانات

حضر الاجتماع عبد الفتاح عبده، مدير عام التعليم العام بالمديرية، وأحمد الجندي، مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية.