وسائل الإعلام الهندية: رئيس الوزراء يعتزم زيارة أوكرانيا الشهر المقبل

وكالات

ذكرت وسائل إعلام هندية مساء الجمعة نقلا عن مصادر، أن رئيس الوزراء ناريندرا مودى يعتزم القيام بزيارة أوكرانيا في نهاية أغسطس المقبل.

وقالت قناة Wion التلفزيونية الهندية، إن مصادر في الدوائر الدبلوماسية في دلهي أكدت أن زيارة رئيس الحكومة الهندية إلى كييف ستتم في أغسطس، ولم يتم بعد تحديد المواعيد الدقيقة للزيارة.

وحسبما أشارت القناة فمن المتوقع أن تتم الزيارة، في الأسبوع الثالث من أغسطس، على الأرجح في 23 أغسطس.

يذكر أن وزارة الخارجية الهندية كانت قد استدعت السفير الأوكراني لدى نيودلهي بعد تصريحات فلاديمير زيلينسكي، الذي انتقد اللقاء الأخير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ناريندرا مودي في موسكو.

وفي وقت سابق من هذا العام، أجرى فلاديمير زيلينسكي محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء مودي ودعا الزعيم الهندي لزيارة أوكرانيا.

كما جرت اتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين هذا الشهر. وأجرى وزير الخارجية سوبرامانيام جيشانكار ووزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، وكذلك وزير الأمن القومي أجيت دوفال ونظيره الأوكراني أندريه يرماك، محادثات هاتفية بهذا الشأن.

وبعد المحادثات، نشر وزير الخارجية جايشانكار على وسائل التواصل الاجتماعي أن المحادثات كانت حول "مواصلة تطوير علاقاتنا الثنائية".

وقد التقى مودي بالفعل مع زيلينسكي هذا العام في يونيوالماضي على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا. وناقشا خلال اللقاء الوضع الراهن في أوكرانيا.

وعقب الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الهندي "أن بلاده ستواصل بذل كل ما في وسعها لدعم الحل السلمي".

وفي 8 يوليو الجاري، قام ناريندرا مودي بزيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، وكانت هذه أول رحلة له إلى روسيا منذ عام 2019 وأول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه رئيسا للوزراء.

وفي 8 يوليو، عُقد اجتماع غير رسمي في مقر إقامة نوفو أوغاريفو، وفي 9 يوليو أجرى بوتين ومودي محادثات في قصر الكرملين.