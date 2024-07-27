وزير خارجية الصين يدعو أمريكا إلى العودة لسياسة عقلانية تجاه بلاده

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دعا وزير الخارجية الصينى "وانج يي"، اليوم /السبت/، الولايات المتحدة الأمريكية إلى العودة لسياسة عقلانية وبراجماتية تجاه بلاده، مؤكدا ضرورة بذل الجانبين (بكين وواشنطن) الكثير من الجهود المشتركة لتعزيز تنمية مستقرة وصحية ومستدامة للعلاقات الصينية-الأمريكية.



وحث وانج - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - الولايات المتحدة على عدم إثارة المشكلات وتقويض الاستقرار البحرى بشأن رنآى جياو الصينية.



وأشار وزير الخارجية الصينى إلى أن بلاده توصلت إلى ترتيب مؤقت مع الجانب الفلبينى لإدارة الوضع، وأنه يتعين على الفلبين أن تفى بالتزاماتها بالامتناع عن إرسال مواد البناء إلى السفينة الراسية بشكل غير قانوني.