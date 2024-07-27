وزير التموين يجرى جولة على الأسواق بالإسكندرية للتأكد من توافر السلع

كتب مدحت وهبة

يجرى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت جولة على المنشآت التموينية والأسواق بمحافظة الإسكندرية للاطمئنان على توفير السلع الغذائية وتقديم الخدمات للمواطنين المستفيدين من منظومة دعم السلع والخبز من خلال مكاتب التموين.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على عدم المساس بسعر رغيف الخبز المدعم واستمرار طرحه على البطاقات التموينية بـ20 قرش للرغيف وأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، لافتًا الى أن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرش، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج إن وجدت وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.



