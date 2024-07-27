وزيرة التنمية المحلية تتابع مع "حياة كريمة" موقف تنفيذ المشروعات بالمحافظات

كتب على عبد الرحمن - إيناس سلامة

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً من الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة عن التقدم في أعمال المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية، وتقييم أداء المحافظات في تنفيذ وتشغيل مشروعات الأسواق الحضارية ومواقف النقل الجماعي ونقاط الإطفاء بقرى "حياة كريمة"، وكذا موقف تأثيث وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية التي تم إنشاءها في إطار مشروعات المرحلة الأولى.

وأعلنت وزيرة التنمية المحلية عن الانتهاء من تنفيذ 292 مشروعا من مشروعات الادارة المحلية وجاري نهو 59 مشروعا، حيث شملت المشروعات المنتهية 117 نقطة إطفاء، 100 سوق، و75 موقف نقل جماعي، مشيرة إلي أنه في إطار تسريع وتيرة تشغيل هذه المشروعات واستفادة مواطني قرى حياة كريمة منها، فقد تم بالفعل تشغيل 27 موقف نقل جماعي، و26 نقطة إطفاء، و19 سوق حضري وجاري التنسيق مع المحافظات لسرعة تشغيل باقي المشروعات وإزالة أي معوقات في هذا الصدد.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه فيما يتعلق بمجمعات الخدمات الحكومية ، فقد تم نهو الأعمال الإنشائية لـ 328 مجمع من إجمالي 332 مجمعا، وتم استلام وتأثيث وتشغيل 183 مجمع خدمات حكومية، كما تمت أعمال الاستلام الابتدائي وجاري التأثيث لعدد 55 مجمع خدمات حكومية، وجاري التنسيق مع المحافظات واستشاري المشروع وجهات التنفيذ لتلافي بعض الملاحظات واستلام 90 مجمع خلال الأسابيع القادمة .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية مسئولي الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالوزارة نحو اجراء زيارات ميدانية مستمرة خلال الفترة المقبلة للتنسيق مع المحافظات وتقديم كل الدعم المطلوب علي أرض الواقع لسرعة نهو المشروعات المتبقية وتشغيلها وضمان استفادة المواطنين منها، حيث يبلغ اجمالي مشروعات المبادرة بشكل عام سواء التى يتم تنفيذها أو متابعة تشغيلها من خلال وزارة التنمية المحلية أو المنفذة من خلال جهات التنفيذ الأخرى بالدولة والبالغ عددها أكثر من 27 ألف مشروع، تم الانتهاء بشكل كامل من معظمها وجاري نهو المراحل الأخيرة من الباقي .