نقل مساعد طيار للمستشفى بعد إغمائه على متن رحلة من لندن إلى لشبونة

كتب إيهاب محمد

نقل مساعد طيار في شركة طيران إيزي جيت إلى المستشفى بعد إغمائه على متن رحلة من لندن إلى لشبونة، وفقا لموقع "ديلى ميل"، ووقعت الحادثة اليوم على متن طائرة كان على متنها 193 راكبا، ولم يتضح على الفور المطار الذى غادرته الطائرة، رغم أنه يعتقد أنه مطار لندن لوتون.



الطائرة - صورة ارشيفية

وذكرت التقارير المحلية أن الطيار هبط بالطائرة دون أي مشاكل، وتم تقديم المساعدة لزميله من قبل المسعفين على المدرج قبل نقله إلى مستشفى سانتا ماريا في لشبونة، وفقا لموقع "ديلى ميل" اضطرت طائرة تابعة لشركة رايان إير إلى الهبوط اضطراريا في مطار فارو في ديسمبر الماضي بعد أن مرض قائدها.

وكانت الطائرة متجهة من مطار لندن ستانستيد إلى المغرب، أبلغ قائد الطائرة الركاب قبل الهبوط أنه لا يشعر بأنه على ما يرام، مما أدى إلى إطلاق "إنذار أحمر" في المطار، وقال متحدث باسم شركة رايان إير في ذلك الوقت: "تحولت هذه الرحلة من ستانستيد إلى المغرب إلى فارو عندما مرض أحد الطيارين".

وهبطت الطائرة بشكل طبيعي، وتم نقل الركاب إلى طائرة بديلة يديرها طاقم آخر قبل مواصلة الرحلة إلى المغرب.

في أبريل الماضي، اضطرت طائرة مكتظة تابعة لشركة إيزي جيت كانت متجهة من مطار جاتويك في لندن إلى أكادير في المغرب إلى تحويل مسارها إلى فارو.