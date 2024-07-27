ندوة عن "المشكلة السكانية" فى جامعة سوهاج بالتعاون مع المجلس القومى للسكان

سوهاج محمود مقبول

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، ندوة تعريفية عن "المشكلة السكانية"، بالتعاون مع المجلس القومى للسكان بسوهاج، بحضور الدكتور علاء غالب رئيس أسره طلاب من أجل مصر، والدكتور ممدوح السيد وكيل كلية التربية الرياضية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتورة هاله محمد حافظ الأستاذ المساعد بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية والمحاضر بالندوة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وذلك بمقر القاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الندوة تأتي في إطار توجه الدولة للعمل على تنمية الأسرة المصرية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال التعامل مع القضايا السكانية المختلفة، وأهمها تحدي الزيادة السكانية وتأثيرها السلبي على التنمية برفع معدلات البطالة والفقر، مؤكدًا أهمية المساهمة في دعم جهود الدولة في بناء الوعي المجتمعي عامة، والجامعي خاصة، حول قضية الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وخاصة انهم ضمن أولويات الدولة لخفض معدلات الزيادة السكانية.

وأكد الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أهمية دور الجامعة كمنارة بحثية غير منفصلة عن المجتمع ومشاكله في وضع الحلول والمقترحات للقضاء على المشكلة السكانية، حيث تعتبر تلك المشكلة قضية أمن قومي والزيادة العشوائية للسكان تعد أحد أهم مشاكل التضخم السكاني التي تتطلب توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات على مستوى المحافظة، من أجل العمل على حلها طبقا لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة بكافة الطرق الممكنة.

وأضاف الدكتور علاء غالب ان الندوة تناولت التعريف بالمشكلة السكانية واسبابها وأبعادها، والتي تتمثل في النمو السريع لسكان المحافظة، التوزيع الجغرافى، إنخفاض الخصائص السكانية على مستوى المحافظة، و الآثار السلبية للزيادة السكانية، واختتمت الندوة باستعراض جهود الدولة المصرية في السياسات السكانية للتغلب على مشكلة الزيادة السكانية، ومنها سياسة الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.