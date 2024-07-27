معلوماتك تساعد المصنعين عند الحصول على دعم مبادرة ابدأ

كتبت : أماني سمير

تعرف علي بعض المعلومات التي تهم المصنعين والمستثمرين قبل التقديم للحصول على دعم مشروعك الصناعي من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة " ابدأ " وهي كالآتي :

أولا : من الضروري إرفاق دراسة الجدري الخاصة بالمشروع عند التواصل مع الصفحة الرسمية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة " أبدأ " .

ثانيا : المبادرة جهة غير تمويلية ولكن تقدم تسهيلات للمستثمرين والدعم والتوجيه للشركات وذلك لتطوير الصناعات وتعزيز التنمية الصناعية في مصر

ثالثا : لضمان تسريع إنهاء الاجراءات يجب أن يكون قد تقدم صاحب الطلب بالفعل للجهة المعنية التي يرغب التعامل معها .